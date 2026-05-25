週明けの日経平均株価は急上昇し、初めて6万5000円の大台を超えました。平均株価は、一時2000円を超えて上昇しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意が近づいているとの見方が広がるなか、国債指標となる原油の先物価格は一時、1バレル＝90ドル台まで値下がりしています。これを受けて東京株式市場では、AIや半導体関連を中心に買い注文が広がりました。市場関係者からは「最近の上昇には過熱感があるものの、7万円も視