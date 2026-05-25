25日正午ごろ、東京・銀座の複合施設GINZA SIXに入る銀行のロビーで、男が催涙スプレーとみられるものを噴射して逃走する事件があり、25人がケガをしました。現場から中継です。事件の発生から5時間近くが経過しました。現場となった銀行の入る商業施設GINZA SIXの表側、銀座通り側の歩道は依然、通行止めが続いています。また、銀行の中はブルーシートがはられ見えないようになっていましたが先ほどブルーシートが外されました。