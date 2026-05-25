品川区は5月15日、区内商店街などで使える20%のプレミアムが付いたデジタル商品券事業を実施することを発表した。品川区同区が発行するデジタル商品券は、PayPayが提供するスマホアプリ"PayPay"を活用した電子版の商品券で、販売は事前申込制となっており、PayPayアプリから申し込むことができる。本事業で同商品券を購入する場合、事前に同アプリでの本人確認が必要となる。販売額は5億円(10万口)で、発行総額は6億円分。申込受付