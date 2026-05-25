25日午後、鹿児島市のホームセンターの駐車場に、乗用車が落下する事故がありました。 鹿児島西警察署などによりますと、25日午後3時ごろ、鹿児島市伊敷台2丁目のニシムタ伊敷ニュータウン店の駐車場に、高齢とみられる男性が運転する乗用車が落下する事故がありました。 乗用車はフェンスを突き破り、駐車場に落下したとみられる 乗用車は隣のAコープいしき店の駐車場からフェンスを突き破って、隣の