アジア・コモディティ騰落率ランキング＝05/25営業日時点＝ 上海異形鉄筋 1.32％ 上海銅 0.85％ 上海ゴム 0.34％ 大連とうもろこし 0％ 大連ポリエチレン -0.9％ 上海重油 -4.85％ ＊数値は前日比％