イラン議会報道官 軍事衝突におけるイランの戦術は「目には目を」 外交交渉では「行動には行動を」 イランは圧力や脅しに屈することはない 米国が合意を望むなら交渉すべきだが、１ガロン＝６ドルのガソリン価格を望むのであれば、はったりを続ければよい （イラン議会のレザイ報道官がＸに投稿）