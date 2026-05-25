1795MKII AL オリオラスジャパンは、Oriolusブランドより、Bluetoothアンプ「1795MKII」をポータブル環境での使いやすさとIEMとの調和をさらに高めた「1795MKII AL」を5月30日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は60,500円前後。 1795MKIIをベースに、ボディ素材、仕上げ、出力設計を再定義したマイナーチェンジモデルのBluetoothアンプ。IEMとの組み合わせを想定し、最大228mWの出力によ