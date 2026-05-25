「日本生命セ・パ交流戦２０２６」は２６日に開幕する。各球団が、普段は対戦しないリーグの６球団と３試合ずつ計１８試合を戦う。ロッテの交流戦キーマンは、２３歳の西川史礁外野手。ルーキーイヤーの昨季は交流戦のさなかに１軍昇格して打率４割５分８厘と打ちまくった。今季も交流戦男ぶりを発揮し、チームを上昇気流に乗せる。＊＊＊＊＊＊今季の交流戦で最優秀選手賞を狙える実力を、２年目の西川は備え