◆男子ゴルフ全米オープン最終予選会（２５日、滋賀・日野ＧＣキングＣ＝６９８９ヤード、パー７０、参加３５人）２ラウンド３６ホールのストロークプレーで争われ、日本ツアー１勝の大岩龍一（フリー）が通算１２アンダーの首位、大西魁斗（フリー）１１アンダーの２位、１０アンダーの３位で並んだ河本力（大和証券）とのプレーオフを制した佐藤大平（クリヤマホールディングス）が予選を通過した。３人は全米オープン（６