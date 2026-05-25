淡路島のハローキティに会える施設 「HELLO KITTY SMILE」（運営：パソナふるさとインキュベーション）で、暑い夏にぴったりな本格冷麺の提供が6月1日から始まる。【写真】キティ＆シナモンたちが行進中…ほぼ周回遅れになるぐでたま「HELLO KITTY SMILE」は、竜宮城をテーマに、乙姫の衣装を着たハローキティが住む海中世界を表現したメディアアートと、レストラン＆カフェなどを併設する「食」「学び」「体験」を融合させた