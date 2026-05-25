ハンズは25日、ハンズ渋谷が11月をもって営業を終了すると発表した。【画像】ハンズ渋谷、11月で営業終了48年の歴史に幕書面では「株式会社ハンズ（本社:東京都新宿区、代表取締役社長：桜井 悟）は、賃貸借契約の満了に伴い2026年11月をもちましてハンズ渋谷店の営業を終了させていただきます。1978年9月に開業したハンズ渋谷店は、48年余りの永きにわたり、国内外から多くのお客様にご利用いただき、皆様の「生活文化の創