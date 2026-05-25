「日本のコンビニの生みの親」が亡くなりました。セブン＆アイ・ホールディングスは、鈴木敏文名誉顧問（93）が5月18日に亡くなったと発表しました。鈴木氏はイトーヨーカ堂やセブン−イレブン・ジャパン、そしてセブン＆アイ・ホールディングスの会長兼CEOを歴任、アメリカ発祥のコンビニ事業に着目し、セブン−イレブンの展開を主導、グループをコンビニ最大手へ育てました。ライバル会社のローソン竹増貞信社長は、「厳しくもあ