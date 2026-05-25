6月12日（日本時間）に開幕する、サッカー北中米ワールドカップ（W杯）の日本代表の合宿が千葉市内で25日、スタート。31日に行われるアイスランド代表戦（東京・MUFGスタジアム）までチームに帯同する吉田麻也（37、LAギャラクシー/アメリカ）ら13人が参加し、汗を流した。【写真で見る】練習に参加する吉田選手前回大会はキャプテンを務めるなど、吉田自身は3度W杯に出場。「例えば（堂安）律がちょっと大人っぽくなったなとか、