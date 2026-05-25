JRAは24日、公式Xを更新し、同日に行われたGI競走「第87回 オークス」で歴史的快挙を遂げた騎手の今村聖奈（22）のジョッキーカメラ映像を公開。多くの反響が寄せられた。【動画】「後世に残る記録映像」反響続々…今村聖奈のジョッキーカメラ東京競馬場・芝2400メートルで行われた「オークス」は、今村が騎乗したジュウリョクピエロが優勝。今村は、女性ジョッキーとして初のJRAのGI制覇、クラシック制覇を達成した。そんな