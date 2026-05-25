東京・江戸川区で車3台が絡む事故があり、3人が病院に搬送されました。25日午後1時半すぎ、江戸川区中葛西の交差点で、「トラックと乗用車の事故で乗用車が挟まれている」と目撃者から110番通報がありました。警視庁によりますと、トラックが走行中の乗用車に追突し、乗用車は反対車線にはみ出して別のトラックに衝突し、トラック2台に挟まれる形になったということです。この事故で、それぞれの車を運転していた男性3人がケガをし