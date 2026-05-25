©️ABCテレビ ABCテレビの大仁田美咲アナウンサーが、毎週土曜あさ８時放送の『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ）の芸術的なロケショットを自身のインスタグラムに投稿し、話題を呼んでいる。 番組の中で「コレうまの旅」というコーナーを担当している大仁田アナは、２４日の放送で香川県を訪れた際の感想を投稿。「生のタケノコを竹林で食べるのが夢だったので嬉しかったです。梨のような優