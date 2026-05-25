Number_iの平野紫耀さんが5月24日、自身のインスタグラムを更新。香水を手にしたショットを投稿し、注目を集めています。投稿では、白いTシャツ姿の平野さんが都市の屋上で撮影した3枚の写真が掲載されています。 【写真を見る】【 Number_i・平野紫耀 】白T姿の圧倒的ビジュアルに絶賛の声「ただの白Tなのにめちゃくちゃカッコイイ」青空の下で見せたクールな表情にファン悶絶晴れ渡る青空と高層ビル群を背景に、香水