5月24日に放送された『新婚さんいらっしゃい！55周年1時間特別企画』では、香川県まんのう町で45年にわたり暖簾を守り続ける大衆演劇の一家「劇団扇子家」に誕生した新婚夫婦が登場し、まるで少女漫画のような11年越しの恋の物語が明かされた。【映像】役者になったイケメン夫今回の主役は、同劇団の総座長の次女・すみれさん（27）と、その夫の辰一郎さん（28）である。役者経験ゼロからあえて未経験の大衆演劇の世界へと飛び