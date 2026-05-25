「第一回 前橋国際芸術祭 2026」全アーティスト・プログラム発表会が行われ、公式アンバサダーの和田彩花さんらが登壇しました。 【写真を見る】【 和田彩花 】地元・群馬の芸術祭で「普段言えないことを言える場として」ワークショップ開催前橋国際芸術祭は、アートを通じて前橋の現在地と未来像を描き出す催し。第一回となる今回は、テーマ『めぶく。Where good things grow』のもと、多彩な領域から70組のアーティス