中国は日本時間2026年5月25日に「長征2号F」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた宇宙船「神舟23号」は予定されていた軌道へ無事投入され、CSS（中国宇宙ステーション）「天宮」へのドッキングに成功したことを、CMSA（中国載人航天工程弁公室、中国有人宇宙プロジェクト弁公室）や中国メディアが伝えています。打ち上げ情報：長征2号F遥23・ロケット：長征2号F（Long March 2F/G）・打ち上げ日時：日本時間 2026年5