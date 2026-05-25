巨人の2年目・浦田俊輔内野手（23）が23日に放送されたBS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。26日に始まるセ・パ交流戦で対戦したいパ・リーグ投手の実名を挙げ、知られざる“関係”についても明かした。「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカ