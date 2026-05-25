日大三高（東京都町田市）の硬式野球部の三木有造監督は２５日、夏の高校野球西東京大会に出場する意向を明らかにした。昨夏の甲子園で準優勝した同部を巡っては、男子部員２人が女子生徒のわいせつ動画を拡散するなどしたとして２月に書類送検され、春季東京都大会への出場を辞退していた。