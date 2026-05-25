東京・銀座で買い物を楽しむ外国人ら＝2024年1月日本百貨店協会が25日発表した4月の全国百貨店における免税売上高は前年同月比18.3％増の520億円だった。中国人観光客の来店数は減少が続くものの、外国人の購買力を押し上げる円安や、商品値上げが売り上げ増に寄与し、2カ月連続で前年を上回った。中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけている影響で中国人の購買客数は約3割減ったが、客単価が大幅に上昇し、免税売上高は約2％