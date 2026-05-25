【ニューデリー共同】茂木敏充外相は25日付のインド主要英字紙ヒンズーの書面インタビューで、日米豪印4カ国の協力枠組み「クアッド」は「基本的価値と戦略的利益を共有する国々にとって依然として不可欠な枠組みだ」と訴えた。