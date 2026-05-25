25日、参議院決算委員会において、国民民主党の足立康史議員がマイナンバー制度について質問した。 【映像】国会爆笑の瞬間（実際の様子）足立議員は在外日本人の郵便投票について、手間や遅延により投票者が激減している現状を挙げ、在外インターネット投票の導入に向けて各党協議会で訴えていると説明。その本人確認としてマイナンバーカードを使うべきだと主張するが、2015年10月4日以前に海外へ転出し国内に住民票が