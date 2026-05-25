売り上げを過大に計上し、決算を粉飾した罪に問われているAI開発などを手がける企業の元社員の2人に対し、東京地裁は執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。東京・港区のAI開発企業「オルツ」と、元社員の浅井勝也被告と有泉隆行被告は、2022年から2024年にかけての売り上げを111億円ほど水増しし、ウソの有価証券報告書を提出した金融商品取引法違反の罪に問われています。東京地裁は25日の判決で、元社員2人について、営業や