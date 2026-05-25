5月22日（金）に日米同時公開された映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が、週末ランキングにて全世界ナンバーワン、全米ナンバーワン、日本ナンバーワンの大ヒットスタートを切ったことが明らかになった。日本・北米・全世界でナンバーワンを記録する大ヒット！先週末に封切られた本作は、日本国内では5月22日（金）〜5月24日（日）の三日間で興行収入約7億4,858万円、動員434,507人を記録し、動員・興