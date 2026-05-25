700組の夫婦の15分間の会話をビデオ撮影し、10年後に、各夫婦を追跡調査した。すると、離婚の予測は94％の精度で当たっていたという。米ワシントン大学の心理学者が行ったこの調査、いったい会話中のどんな言葉をカウントしていたのだろうか？※本稿は、ジャッキー・スタブロスとシェリ・トレス著、佐々木寛子訳『チームは未来志向の対話でうまくいく』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）一部を抜粋・編集したものです。ポジテ