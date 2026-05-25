【写真】宮舘涼太＆番家天嵩の仲良しオフショット／宮舘涼太のソロオフショット ドラマ『ターミネーターと恋しちゃったら』（テレビ朝日系）の公式SNSが、時沢エータ役の宮舘涼太（Snow Man）と時沢レオ役の番家天嵩のオフショットを公開した。 ■宮舘涼太、スーツ姿で見せた“脚長”オーラ 公開されたのは、宮舘と番家が窓辺に並んで座るオフショット。 宮舘はネイビーのスリ&