北海道江別市の公園で、男子大学生が集団暴行を受け死亡した事件で、強盗致死などの罪に問われている男女６人のうち、３人の初公判が開かれ、いずれも起訴内容を認めました。いまも裁判が続いている札幌地裁前から最新情報を伝えてもらいます。午前１０時半から始まった裁判は、現在も検察による証拠調べが続いています。裁判で川村葉音被告は表情を変えず、落ち着いた様子なのに対して、滝沢海裕被告は笑顔を見せるなど、緊張感が