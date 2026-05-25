「第87回オークス」は5月24日、東京競馬場で行われ、5番人気のジュウリョクピエロが差し切った。JRA女性騎手としてクラシック初騎乗した今村聖奈（22）はJRA女性騎手として初G1制覇の偉業を成し遂げた。今村と幼なじみで滋賀支部所属のボートレーサー・藤原仙二（22）は「凄いですね。うれしいです。前走の忘れな草賞も強かったですから。父の所属する厩舎の馬（リアライズルミナス）も4着だったんですよ」と祝福のコメントを