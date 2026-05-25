日本女子プロゴルフ協会（JLPGA）は25日、トーナメント特別保障制度を適用しツアーを欠場していた脇元華（28＝GMOインターネットグループ）が宮里藍サントリー・レディース（6月11日開幕、兵庫）から復帰すると発表した。脇元から復帰届が提出され、トーナメント事業部で審議し復帰が承認された。保障競技数は3月のアクサ・レディースから欠場した10試合が対象。脇元は2月にも同制度の適用を受け、開幕戦ダイキン・オーキッド