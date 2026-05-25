モデルでタレントの鈴木奈々（37）が25日、自身のインスタグラムを更新。「私の家のお風呂です」と、広々としたスタイリッシュな自宅浴室を公開した。【写真】「素敵なお風呂場」鈴木奈々の広々とした、スタイリッシュな自宅お風呂鈴木は「掃除のプロ赤プルさんにお風呂掃除してもらいましたキッチンもトイレも水回り全部お願いしました！」と、自宅の浴室で掃除をするお笑い芸人・赤プル（48）を捉えた写真を公開。写真では