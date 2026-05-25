大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道がミドルブロッカーの井上仁（34）、三好佳介（27）、リベロの外崎航平（28）、荒尾怜音（25）、アウトサイドヒッターの池田幸太（29）、日車恭輔（23）、中道優斗（23）、セッターの山岸隼（26）の8選手と2026-27シーズンの契約を更新したことをクラブ公式サイトで発表した。 井上は東京学芸大学を卒業後、FC東京を経て2022年にヴォ