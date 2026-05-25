24日（日）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形がアウトサイドヒッターの光広のぞみ（22）の加入を発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 広島県出身の光広は安田女子高校を卒業後、東海大学に入学。大学2年時には東京サンビームズでプレーをした経歴を持つ。大学4年時には主将を務め、チームを牽引した。 光広はチームを通してコメントを発表