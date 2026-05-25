巨人のドラフト2位右腕・田和廉投手（23＝早大）が23日に放送されたBS日テレの巨人応援番組「月刊プロ野球！さまぁ〜ずスタジアム」（第3＆第4土曜後10・00）にVTR出演。マウンドでの印象的な動作について「さまぁ〜ず」にネーミングをお願いした。「さまスタ」は巨人が勝った試合、そして巨人ナインのいい場面しか放送しないというG党が安心して見られる応援番組。お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の三村マサカズ（58）と大竹一樹