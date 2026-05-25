SHOW-WAとMATSURIの公式サイトが25日、更新され、一部でメンバーへの追跡行為や待ち伏せ行為があるとして警告した。【ライブ写真多数】客席も熱狂！SHOW-WA & MATSURI コンサート2025 in 明治座の様子サイトでは「SHOW-WA/MATSURIを応援してくださる皆様へお願い」と題してページを掲載。「いつもSHOW-WA / MATSURIへ温かく応援をいただき、誠にありがとうございます。一部におきまして、メンバーの移動時・施設周辺等での