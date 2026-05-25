「にしたんクリニック」などを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が２５日、自身のＴｉｋＴｏｋを更新。「保有日本株ポートフォリオ」を初公開し、その総額が１０８億４１８２万７７００円にのぼることを明かした。かつて「給与明細公開動画」でもＳＮＳを騒がせた西村社長による、待望の資産公開系コンテンツ第２弾。今回、動画内で白日の下にさらされたのは、リアルな１００億円超の資産内訳だ。保有銘柄は「５大総合商