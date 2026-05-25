◇MLB アストロズ 8-5 カブス(日本時間25日、リグリー・フィールド)カブス・今永昇太投手が先発し6回7失点で5敗目。同じくカブスの鈴木誠也選手は「6番・ライト」で出場し好守を見せるも、4試合連続ノーヒットでした。8失点した前回登板から中5日での先発マウンドに上がった今永投手。初回は2つの三振を奪うなど三者凡退で立ち上がりましたが、2回に先制ソロを被弾。チームが逆転した直後の3回にもソロホームランを浴びます。そし