北海道新幹線＝3月、北海道北斗市北海道新幹線の沿線自治体や経済団体でつくる建設促進期成会は25日、札幌市で会合を開き、延伸区間の新函館北斗―札幌が2039年度に開業すると、初年度は道内に1820億円の経済効果があり、1万5580人の雇用が生まれるとの試算を公表した。札幌までの延伸開業の時期が先延ばしされたことを受け、期成会の依頼を受けた札幌市の民間シンクタンクが昨年7月〜今年1月、39年度に開業した場合の影響を調