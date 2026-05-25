狂言師の野村裕基（26）と能楽師の大槻裕一（28）が25日、都内で能狂言「刀剣乱舞」（7月28日、国立能楽堂）の制作発表記者会見を行った。人気ゲーム「刀剣乱舞ONLINE」を原案とした能狂言の第1弾。野村は「刀剣乱舞と能狂言の親和性を感じながら想像力を膨らませてご覧いただければ」と語り、大槻も「どういうふうに舞台上でマッチするのか楽しみで仕方がない。素晴らしいものをお届けできるよう頑張りたい」とPRした。第1弾