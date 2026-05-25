マーリンラボのテスト飛行でAIが小型のセスナ・キャラバンを操縦した/CNNロードアイランド州クォンセット州立空港（CNN）小型のセスナ・キャラバンが滑走路を加速して離陸する。その間、隣に座るパイロットは操縦桿（かん）から手を離したままだ。このフライトで、筆者の左側に座るテストパイロットのマット・ダイアモンド氏は一切操縦していない。パイロットの通常業務の多くは、人工知能（AI）が代わりに対応している。法的な観