お笑いタレントで音楽プロデューサーの古坂大魔王（52）が、25日放送のカンテレ制作のフジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。東京都中央区銀座の商業施設「GINZA SIX」で起きた異臭騒ぎに関連し、催涙スプレーへの博識ぶりを披露した。25日正午ごろ、東京都中央区銀座の商業施設「GINZA SIX」で「刺激臭がする。みんながせきをしている」と居合わせた女性から110番があった。警視庁築地署