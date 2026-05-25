オリックスは、働きながらの子育てに奮闘するパパとママ、家族の日常をテーマとする公募川柳、第10回「オリックス 働くパパママ川柳」の受賞作品を決定したと発表した。2026年2月17日〜3月16日までの約1カ月間で過去最多となる8万8,910作品の応募があり、男性からの応募作品数も4年連続で過去最多を更新したという。特別審査員を交えた選考を経て、時代の変化や共感の広がりを映し出す全20作品が選出されたとのことだ。大賞作品「