「第７３回全日本プロ選手権自転車競技大会」が２５日、佐賀県・武雄競輪場で行われた。１キロメートルタイムトライアルの決勝に挑んだ新田祐大（４０＝福島）は１分０２秒４２１の大会新記録を叩き出して、大会連覇を果たした。熱烈なファンの歓声が飛び交う中、トリの１７人目で登場。序盤から好ペースを刻んでいき、菊池岳仁を１秒以上上回るタイムで、ひと回り年下のライバルに王者の貫禄を示した。「４０歳で正真正銘の１位