福島の三浦知良「忙しくてなかなか行けない。試合で行ければいいんだけど」J3福島ユナイテッドFCのFW三浦知良（カズ、59）が、元日本代表監督の岡田武史氏との約束を守るため、今治行きを望んだ。福島は5月24日、アウェーで松本山雅FCと対戦。3-3からのPK戦勝ちで百年構想リーグの地域リーグラウンドを9位で終えた。プレーオフではFC琉球、FC今治と対戦の可能性があるが、カズは「今治に行きたい」と個人的な希望を明かした。8