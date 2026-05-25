これから服を買うなら、夏まで使えるアイテムを選びたいところ。コスパ優秀なトップスが【GU（ジーユー）】から登場しているとの情報をキャッチしたので紹介します！ 着まわしの利くTシャツとシャツが、なんと990円（税込）とのこと。どちらもヘビロテできそうだから、ぜひチェックして。 夏に嬉しい接触冷感機能付きTシャツ 【GU】「ドライワイドT」\990（税込） プチプラながら接触冷感・吸汗速乾機能付