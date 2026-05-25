辺野古沖の小型船転覆事故で1人の高校生が亡くなった事故について、2026年5月23日放送の「サタデーLIVE newsジグザグ」（読売テレビ・日本テレビ系）は、文部科学省が辺野古への移設工事の学習に関して、教育基本法に違反したとして同志社国際高校に指導通知を発出したことを取り上げたが、コメンテーターの見方は微妙に違っていた。「政治教育」「生徒の安全確保」合わせて1本の指導？文科省が政治的中立性を理由に教育基本法違反