猫と『心を通わせる』ための方法 1.猫の「ペース」を尊重してあげる 猫と心を通わせたいなら、まず大切なのは「距離感」です。犬のように積極的に構われることを好むタイプもいますが、多くの猫は「自分のタイミング」を大事にしています。 たとえば、愛猫が窓辺でのんびりしているときに何度も抱っこしようとすると、「今はそっとしておいてほしいのに…」とストレスを感じてしまうこともあるのです。