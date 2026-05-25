これは知人のA子さんに聞いたお話です。娘が所属する吹奏楽部に現れたのは、自称・経験者の困ったお母さん。部の方針に口を出し、ついには「娘を目立たせろ」と無理難題を突きつけますが、顧問の先生が提案した“ある解決策”によって、事態は思わぬ方向へ動き出します。 「私は経験者よ！」アドバイザー気取りのママ 娘が吹奏楽部に入部し、親子で練習に励む日々を楽しみにしていたA子さんでしたが、そこに波乱を呼ぶ